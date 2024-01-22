В Бразилии обнаружили погребение в возрасте 9000 лет: содержало десятки тысяч уникальных артефактов

В городе Сан-Луис, Бразилия, при строительстве нового жилого комплекса строители наткнулись на человеческие кости и фрагменты керамики. Это явилось началом археологического открытия, которое может изменить наше понимание истории Бразилии.

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За последние четыре года команда исследователей, состоящая из археологов, химиков, историка и режиссера-документалиста, обнаружила на этом месте многослойный археологический участок, на котором нашли 43 человеческих скелета и более 100 000 артефактов. Об этом пишет Ancient Origins.

Эти артефакты позволяют заглянуть в жизнь прошлых жителей региона. Они включают разнообразные предметы от орудий труда до глиняной посуды.

Одним из важнейших находок является "курган самбаки", построенный примерно 8 000-9 000 лет назад. Этот курган, составленный из костей, ракушек и глиняной посуды, свидетельствует о том, что регион был заселен людьми гораздо раньше, чем считалось ранее.

Веллингтон Лаге, ведущий археолог исследования, предполагает, что это открытие бросает вызов нынешней хронологии, утверждающей, что современную Бразилию заселили примерно 12 000 лет назад.

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Федеральный университет Мараньяо серьезно относится к этому открытию, инвестируя в специализированную лабораторию и музей, где будут храниться тысячи костей и артефактов.

Институт национального исторического и художественного наследия (IPHAN) признает это место свидетельством длительного заселения региона людьми, описывая его как знак доисторической Бразилии.

Хотя полное влияние этого открытия еще не подтверждено, тщательная каталогизация артефактов и предстоящий изотопный анализ даст ценную информацию о богатой истории Бразилии. Это неожиданное открытие не только открывает прошлое, но и открывает новые главы в нашем понимании человеческой цивилизации.

Напомним, ребенок нашел у песочницы римскую монету в возрасте 1800 лет.

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