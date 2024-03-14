В Бразилии обнаружили таинственный наскальный рисунок, созданный 2000 лет назад (фото)

Археологи обнаружили в Бразилии серию таинственных наскальных рисунков. Некоторые из них, вероятно, датируются примерно 2000 лет назад.

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Команда Национального института истории и художественного наследия Бразилии (IPHAN) определила 16 археологических памятников в регионе Халапао, расположенном на востоке штата Токантинс. Об этом сообщает Newsweek.

На этих участках есть панели с наскальными рисунками, преимущественно имеющими форму гравюр, рассказал Ромуло Маседо, археолог IPHAN. Некоторые также содержат картины, сделанные красными пигментами, хотя этих произведений искусства гораздо меньше по сравнению с гравюрами.

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По словам Македо, 16 мест расположены около друг друга, каждое из них расположено вдоль одной скалистой стены. По словам археолога, среди символов, вырезанных и нарисованных на скалах, есть изображения следов человеческих, следы животных, таких как олени и дикие свиньи, а также фигуры, напоминающие небесные тела.

До сих пор не понятно, кто создал наскальный рисунок или какова была его цель. Они могли быть созданы для записи течения времени, изображения мифов, общения с духами или демаркации территории.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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