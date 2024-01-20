В Бразилии обнаружили захоронение неизвестной группы охотников-собирателей возрастом 10 000 лет (фото)

В Бразилии археологи обнаружили обширное кладбище коренных народов, на котором хранится более 40 скелетов и тысячи могильных изделий. Находка датируется 10000 лет.

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Древнейшие человеческие останки принадлежат к ранее неизвестной сообществам, предшествовавшей самбаковцам, прибрежным охотникам-собирателям, исторически жившим в этом районе. Находка является старейшим документом о людях в северо-восточном штате Мараньян, сообщает Live Science.

Кладбище, на котором хранятся человеческие останки разных периодов, было раскопано в Сан-Луисе, столице и крупнейшем городе Мараньяо. Захоронения были найдены на ферме Розан, впоследствии ставшей городским археологическим участком между двумя оживленными проспектами.

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Последние раскопки, начавшиеся в июне 2019 года, сначала обнаружили различные фрагменты керамики и каменных орудий. Затем, во время пика пандемии COVID-19 в 2020 году, археологи обнаружили первый скелет на глубине примерно 60 сантиметров под поверхностью.

С тех пор команда нашла в общей сложности 43 скелета и около 100 000 фрагментов артефактов по крайней мере из четырех разных слоев отложений, что свидетельствует о том, что это место было населено людьми по крайней мере в четыре разных периода, охватывавших до 8500 лет.

Глубоко погребенный скелет был найден на глубине почти 2 метра под землей. Археологи датировали его посредством метода оптически стимулированной люминесценции (OSL).

Результаты указали на промежуток времени между 7000 и 10 000 лет назад, открывая возможное таинственное досамбаковское население в регионе.

Ранее археологи обнаружили в Оклахоме окаменевший фрагмент кожи ящерицы в возрасте 300 миллионов лет. Существо жило за 45 миллионов лет до первых динозавров.

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