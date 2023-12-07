В Британии археологи обнаружили женские украшения в возрасте 3000 лет (фото)

Археологи в южном Уэльсе нашли золотое кольцо для волос и старейший деревянный гребешок, который когда-либо был найден в Великобритании. Вещи лежали в придорожной могильной яме, датируемой бронзовым веком.

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Находка была сделана во время археологических раскопок в рамках плана строительства дорог в Южном Гламоргане, сообщает Аrkeonews.

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По мнению экспертов, 3000-летние артефакты, найденные в могильной яме, содержащей кремированные человеческие останки, демонстрируют внимание людей бронзового века к деталям и мастерству.

Оба изделия датированы средними бронзовыми сутками (1300-1150 гг. до н. э.) и, как считают ученые, должны были сопровождать умершего в загробную жизнь.

Выдержавшее веки дерево

Деревянная расческа имеет восемь узких зубцов и размеры всего 36 мм. Деревянные и другие органические артефакты обычно быстро разлагаются в почве, но тот факт, что гребешок был сожжен во время кремации, мог спасти его от полного распада.

Археологическая группа Ред-Ривер утверждает, что это, возможно, старейшая деревянная расческа, найденная в Великобритании. До сих пор старейшей деревянной расческой, найденной в Великобритании, был небольшой римский аксессуар, датированный 140–180 годами нашей эры.

Золотое кольцо для волос.

Золотое кольцо диаметром 1,1 см изготовлено мастерски и украшено тонко обработанным шевроном или узором в виде елки. Считается, что это ранний образец декоративного кольца для волос.

Археологи допустили, что эти вещи принадлежали лицу высокого статуса.

Напомним, археологи показали дом доисторических людей в возрасте почти 17 тысяч лет.

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