В Британии на пляже обнаружили огромного зубатого червя, похожего на песчаных червей из ''Дюны'' (фото и видео)

26-летний Уилл Майлз, гуляя по пляжу у пристани Эксмут в Девоне, наткнулся на странное существо, похожее на "огромную пиявку с присоском, полной острых, направленных внутрь зубов".

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Этим монстром оказалась морская минога – редкий вид, известный тем, что сосет кровь своей добычи. Когда-то широко распространены в Великобритании, миноги сейчас редки из-за загрязнения воды и искусственных барьеров на реках, где они размножаются, пишет dailymail.co.uk.

Найденный экземпляр достигал 80 см – чуть меньше, чем рост среднего двухлетнего ребенка.

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Фото миноги, опубликованное Майлзом в Facebook, вызвало оживленное обсуждение. Некоторые пользователи сравнили существо с песчаным червем из научно-фантастического романа "Дюна".

Морской биолог Ярко Гаверманс объяснил, что миноги в течение пяти лет живут на дне, фильтруя детрит. Затем они превращаются во взрослых особей, мигрируют в море и паразитируют на больших рыбах и китах, часто убивая свою добычу. Для размножения миноги мигрируют обратно в реки.

Напомним, в Британии женщина пыталась спасти помпон от шапочки, считая, что это еж.

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