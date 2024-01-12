В Британии обнаружили древнее англо-саксонское кладбище 6 века нашей эры: проливает свет на малоизвестный период английской истории

Во время строительства подводного силового кабеля "Викинг Линк", соединяющего Великобританию и Данию, археологи из Вессекса обнаружили англосаксонское кладбище, дающее ценные сведения о таинственном периоде британской истории.

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Об этом пишет Heritage Daily.

Раскопки обнаружили следы кольцевого рва бронзового века, а также захоронение 23 человек, найденных с погребальными предметами, такими как ножи, украшения и керамика. Среди них были захоронения девочки-подростка и ребенка, которые были намеренно положены на бок.

Могила девочки содержала такие вещи: две золотые подвески, украшенные гранатами, кольцевую брошь, две синие стеклянные бусины и серебряную подвеску с янтарной вставкой. Анализ 250 найденных предметов свидетельствует о том, что кладбище использовалось с VI-VII веков нашей эры.

Профессор Элис Робертс, участвовавшая в программе BBC "Раскопки для Британии", сказала: "Средина первого тысячелетия в Британии является загадочным периодом, о котором мы знаем очень мало. Поэтому любые археологические находки отныне ценны и помогают нам понять Эти захоронения содержали прекрасный погребальный инвентарь, но я не могу дождаться, чтобы узнать больше о самих людях с помощью анализа костей и зубов после раскопок".

Исследователи планируют провести изотопный и ДНК-анализ скелетных остатков. Целью этого научного подхода является выявление родственных связей между погребенными лицами и раскрытие более широких генетических связей. Кроме того, эти анализы могут дать представление о передвижении людей и диетических паттернах, распространенных в ту эпоху.

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Это открытие не только обогащает наше понимание древних цивилизаций, но и демонстрирует, как передовые научные методы могут раскрыть тайны прошлого. Это упоминание о важности непрерывных исследований и анализа для разгадки тайн истории.

По мере того, как будут продолжаться исследования, знания, полученные на этом кладбище, могут потенциально изменить наше восприятие этого загадочного периода и жизни тех, кто жил в нем.

Напомним, около Австралии нашли давнее затопленное поселение, где когда-то жило полмиллиона человек.

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