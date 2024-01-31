В Британии обнаружили серебряную римскую ложку для духов (фото)
В Уэльсе, Великобритания, металлоискатель обнаружил римскую серебряную туалетную ложку. Лигула была маленькой ложечкой с тонкой ручкой, которой черпали косметику, духи или мази из бутылок с длинным горлом.
Она состоит из небольшой круглой чаши с длинной зауженной ручкой, достигающей округлой формы. Об этом сообщает The History Blog.
Обычно они просты и не украшены, хотя некоторые примеры были найдены с формованными лентами или врезанными линиями. Они были созданы из цельного куска металла, изготовленного в виде цилиндра, а затем конец вбивали в чашу.
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Большинство найденных лигул сделаны из медного сплава. Серебряные более редки, и на основе некоторых контекстов, где они были найдены, археологи считают, что серебряные экземпляры могли быть предназначены для медицинских целей.
Музей Коубриджа и района уже выразил интерес к приобретению лигулы для своей коллекции.
Напомним, в Греции была найдена гробница, в которой похоронена семья Александра Македонского.
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