В Британии обнаружили удивительный римский додекаэдр (фото)

Археологи-любители обнаружили удивительный римский додекаэдр в спокойной деревенской местности Нортон Дисней, Англия. Это таинственный класс объектов, которые столетиями озадачивали экспертов.

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Назначение объекта неизвестно современным археологам, поскольку на 12-гранной металлической оболочке отсутствуют отметки, и в современной литературе о них не упоминается. Об этом сообщает Arkeonews.

Известно, что существует около тридцати двух образцов, полностью или частично из римской Британии. Пример из Нортона Диснея теперь 33.

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Додекаэдр является исключительно хорошим примером и единственным в Мидлендсе. Он отлично изготовлен, невредим и в безупречной форме.

Он демонстрирует утонченное мастерство и непревзойденный уровень отделки. Это яркий пример мастерски проделанной и прекрасно завершенной работы.

Это также важная находка, поскольку она была найдена "на месте", где ее намеренно поместили около 1700 лет назад вместе с римской керамикой 4 века в выкопанную яму.

Напомним, ученые случайно завязали самый маленький и тугой узел, состоящий только из 54 атомов.

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