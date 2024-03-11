В Британии рыбак выловил древний меч викингов (фото)

В Западном Оксфордшире рыбак случайно достал из реки Червелл викингов меч. Находка датируется периодом между 850 и 975 годами нашей эры.

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Тревор Пенни не знал, что это такое, но, посоветовавшись с друзьями, обратился к специалисту. Об этом сообщает The History Blog.

Это самый старый предмет, когда-либо найденный в Оксфордшире с помощью магнитной рыбалки. Такие мечи в хорошем состоянии могут хранить следы органических остатков (деревья, кожи, ткани) на рукоятке.

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Он поврежден коррозией, но под ней может скрываться органическое сокровище. Мистер Пенни подтвердил, что он будет сохранен службами Оксфордского музея и останется в Уитне или будет выставлен в музее.

Напомним, в Швеции нашли казну из более чем 30 000 уникальных артефактов.

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