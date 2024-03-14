В Британии семейная пара нашла во дворе тайный вход в подземный тоннель (фото и видео)

Ребекка Хобсон и ее партнер Даррен, жители Фолкстоуна, графство Кент, Англия, сделали невероятную находку под своим садом – бомбоубежище времен Второй мировой войны.

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В течение 15 лет пара, которая жила в доме возле бункера, и не подозревала о тайне, что пряталась под землей. Лишь слухи от местных жителей о старом приюте на этой территории вдохновили их на поиски. В 2020 году, подняв брусчатку, они действительно нашли вход в тоннель.

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В начале 2023 Ребекка и Даррен исследовали убежище, сняв на видео его 160-футовую длину. Видео, опубликованное в TikTok Ребекки, собрало более 2 миллионов просмотров.

В укрытии пара обнаружила ржавые бутылки, игрушечный пистолет и другие артефакты той эпохи. По словам Ребекки, тоннель когда-то вел к выходу на территорию соседнего дома.

Несмотря на грязь и следы времени, пара планирует сохранить хранилище в его аутентичном состоянии. Они уже пригласили местную школу посетить укрытие, чтобы познакомить детей с этой интересной страницей истории.

"Мы невероятно поражены этой находкой", – делится Ребекка.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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