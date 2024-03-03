В Британии случайно обнаружили новый вид морских слизей (фото)

Ученые из Центра окружающей среды, пищевых продуктов и аквакультуры Великобритании (Cefas) и Университета Кадиса в Испании сообщили об увлекательном открытии нового вида морского слизняка у британского побережья. Исследователи, удивленные своим открытием, окрестили новый вид Pleurobranchaea britannica.

Видео дня

Обнаружение нового вида стало возможным благодаря регулярным исследованиям рыболовства у юго-западного побережья Англии и Кадисского залива, где ученые собрали 14 образцов морских слизняков. Хотя в британских водах обитает более 100 видов морских слизняков, новое открытие уникально, пишет IFLScience.

Читайте также: Окаменевшую клешню гигантского краба нашли в Новой Зеландии: существо жило на земле более 8 млн лет назад (фото)

Первые подозрения вызвало характерное расположение жабр на правой стороне тела образца, что отличало его от известных видов морских слизняков. После дальнейшего изучения ДНК исследователи заключили, что образец относится к совершенно новому виду.

Новый вид Pleurobranchaea britannica описан как "кремово-глиняный цвет с белыми пятнышками" и имеет длину примерно 2-5 сантиметров. Он расширяет многообразие морских слизняков в роде Pleurobranchaea до трех видов.

Хотя новый вид найден в британских водах, его обнаружение является большой неожиданностью для научного сообщества. Ранее считалось, что морские слизни из этого рода обитают в более южных водах, но найденный экземпляр доказал обратное.

Испанские исследователи в восторге от открытия нового вида в британских водах, признав его значение для расширения нашего понимания природы. Они отмечают, что климатические изменения могут повлиять на распространение этого вида, что требует дальнейших исследований.

Напомним, на дне океана нашли таинственные черные яйца с эмбрионами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!