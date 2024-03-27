В Британии женщина пыталась спасти помпон от шапочки, считая, что это ежик (фото)

В графстве Чешир, Англия, произошла забавная история: добросердечная женщина ошибочно приняла пушистый помпон за ежика и отнесла его в больницу для диких животных.

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Сотрудники больницы Лоуэр-Мосс-Вуд и больницы дикой природы вблизи Натсфорда были удивлены, обнаружив, что "детский ежик", который им привезли, на самом деле был помпоном, сообщает Cheshire Live.

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Женщина нашла помпон на улице и, подумав, что это еж, нуждающийся в помощи, положила его в коробку с едой и грелкой. Утром она принесла коробку в больницу для животных.

Менеджер больницы Джанет Котце рассказала: "Ежи не должны быть на улице днем, поэтому она поступила правильно; единственная проблема заключалась в том, что это был помпон".

Волонтер Даниэль Пеберди добавила: "Многие люди игнорируют ежей, если видят их днем. Они не понимают, что это больное животное".

Даниэль также отметила, что в Лоуэр-Мосс-Вуд "почти всегда" прибывают настоящие животные: "Популяции ежей быстро уменьшаются, поэтому важно спасти тех бедных, которых мы найдем".

Сотрудники больницы написали в Facebook: "Наши сердца растаяли, когда добрая душа подумала, что она спасает детеныша ежика, но обнаружила, что это пушистый помпон из шляпки. Этот волшебный пушист получил всю любовь и уют".

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