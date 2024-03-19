В Чехии обнаружили 1000-летний костяной конек (фото)

Археологи обнаружили 1000-летний костяной конек в подвале дома в центральном моравском городе Пршеров, Чехия. Коньки изготовляли из кости животного, вероятно, коня.

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Фрагменты керамики, найденные вокруг лезвия, датируют его 10 или 11 веком. Об этом сообщает The History Blog.

Открытие совершили археологи из Музея Коменского во время спасательных раскопок на Верхней площади города. В то время, когда был изготовлен коньков, площадь Верхней площади была на холме, выходившем на левый берег реки Бечва.

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Еще не было города Пршеров, а скорее была агломерация небольших поселений, усеянных рукавами Бечвы. Верхняя площадь была сначала укрепленной площадью, а затем крепостью, построенной польским королем Болеславом Храбрым после завоевания им Моравии в 1003 году.

С одной стороны конек изогнут в виде наконечника, в котором просверлено отверстие, а сзади есть еще одно отверстие. В них продевали ремень, которым коньки крепили к ботинку или деревянным санкам.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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