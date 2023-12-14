В Чехии обнаружили уникальную бронзовую пряжку для ремня, датированную VIII веком (фото)

Чешские археологи обнаружили бронзовую пряжку ремня раннего средневековья с изображением змеи, пожирающей жабообразное существо. Исследователи считают, что находка может пролить больше света на духовную жизнь людей дохристианского периода.

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Открытие было сделано археологами из Университета Масарика в Брно, близ города Бржецлав в Южной Моравии, и датируется VIII веком. Об этом сообщает Arkeonews.

Такие украшения носили представители элиты Центрально-Восточной Европы в раннем Средневековье.

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"Это была часть костюма, который носили авары, кочевой народ, поселившийся в Карпатском бассейне, на территории современной Венгрии. Однако его носили и соседние народы или группы людей. Для нас это было очень интересное открытие, потому что мы встретили этот аварский пояс при раскопках поселения ранних славян", – отметили археологи.

На поясе изображена змея, пожирающая жабообразное существо. Это общий для германской, аварской и славянской мифологии мотив, который, скорее всего, связан с мифом о сотворении мира или культом плодородия. Кроме того, эта сцена в природе может означать конец цикла и начало чего-нибудь нового.

Напомним, в Танзании обнаружили наскальные рисунки с изображениями жутких существ в возрасте 40 тысяч лет.

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