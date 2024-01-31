В чем опасность слабительных средств как альтернативы для похудения

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Многие, даже среди тех, кого напрямую не касается проблема лишнего веса, заметили глобальный бум новейших лекарственных средств против ожирения. Заглавия статей часто включали такие фразы как "космические доходы" и "фантастическая эффективность".

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Насправді, ліки на кшталт семаглутиду та тірзепатиду, через вплив на рецептори глюкагон-подібного пептиду та глюкозо-залежного інсулінотропного поліпептиду, зумовлюють тимчасове суттєве пригнічення апетиту та вплив на метаболізм. Ці ефекти призводять до значної втрати ваги (до 15%-20% від вихідної) за результатами вже досить масштабних спостережень.

Щоправда, втрата ваги при вживанні цих новітніх ліків проти ожиріння не є стабільною та обмежується у значної частини пацієнтів лише часом, коли такий препарат застосовується. При відсутності суттєвих змін харчування та способу життя втрачені кілограми повертаються після припинення введення ліків.

Сьогодні в усіх країнах світу спостерігається дефіцит семаглутиду та тірзепатиду, зумовлений шаленим попитом і неможливістю його задоволення існуючими виробничими потужностями. Частина людей не бажає чекати і звертає увагу на наявні "альтернативи".

Досить поширеним лишається використання для схуднення дешевих проносних засобів, які насправді не допомагають стабільній втраті ваги. Лікарі стурбовані, що люди не розуміють цього, коли шукають доступніші альтернативи препаратам для схуднення.

Приблизно 1 з 10 підлітків вживав "неефективні та потенційно шкідливі" безрецептурні препарати для схуднення, зокрема проносні засоби, діуретики та таблетки для схуднення. Про це йдеться в мета-аналізі, який включав 90 досліджень із понад 640 тисяч учасників у всьому світі. Засоби для схуднення у великих кількостях вживають підлітки, особливо дівчата, що може мати довгострокові негативні наслідки для здоров’я, зазначають дослідники.

Торік у The Wall Street Journal писали, що деякі люди приймають проносні засоби, як "бюджетний Оземпік". Зокрема, в Америці дуже швидко розбирають безрецептурний Dulcolax. Іншими причинами попиту на проносні засоби є сидячий спосіб життя, менш здорове харчування та прийом більшої кількості ліків, що сприяє запорам.

Використання проносних засобів для схуднення не є новим явищем. До цього вдавалися й раніше, особливо молоді жінки. Однак проносні засоби не призначені для втрати ваги, а їх вживання у великих кількостях є небезпечним.

ВПЛИВ ПРОНОСНИХ

Проносні засоби можуть призвести до невеликої втрати ваги, щонайбільше кілька кілограмів, але лише у короткостроковій перспективі. Це відбувається через випорожнення кишківника. Прийом надмірної кількості проносних засобів призводить до діареї та втрати рідини. Вага повертається за кілька днів, коли організм відновиться. Зловживання проносними в такий спосіб потенційно дуже шкідливе і не дає жодної користі для втрати ваги.

У стандартних дозах проносні засоби не заважають організму засвоювати їжу, жир і калорії. Щоб отримати такий ефект, доведеться прийняти настільки велику дозу, щоб вона викликала діарею, що є потенційно небезпечним. Сильна діарея спричиняє зневоднення та виводить електроліти з організму. При цьому спостерігаються такі симптоми, як запаморочення, нудоту, розмитість зору та поколювання в ногах або руках. Порушення електролітного балансу є небезпечним, особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями.

Людина, яка приймає так багато проносних засобів, що не може засвоювати поживні речовини, потенційно може страждати від мальнутриції з нестачею поживних речовин. Першою ознакою цього є дефіцит жиророзчинних вітамінів, таких як A, D і K. При діареї вони просто вимиваються, і організм не має можливості їх засвоїти.

Існує також ймовірність виникнення залежності від деяких препаратів. У людей виробляється толерантність, і вони змушені постійно збільшувати дозу. Крім того, у тих, хто приймає проносні засоби для схуднення, можуть розвинутися симптоми запору.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРИЙОМУ ПРОНОСНОГО

Нормальна частота випорожнень становить від трьох разів на тиждень до трьох разів на день. Симптомами запору вважаються менше ніж три випорожнення на тиждень або труднощі з випорожненням. Зазвичай покращити стан допомагають додавання рослинних харчових волокон (клітковини), фізичні вправи та збільшення споживання води.

Якщо це не полегшує запор, можна спробувати осмотичні проносні засоби. Вони затримують воду разом із калом, пом’якшуючи його. Проносні засоби іншого типу стимулюють скорочення гладкої мускулатури кишківника, але вони часто мають більше побічних ефектів.

Використовувати проносне слід лише в разі потреби. При постійному запорі необхідно звернутися до лікаря.

До слова, є й ефективні натуральні проносні. Дослідження, опубліковане в The American Journal of Gastroenterology 2023, показало, що вживання двох ківі на день полегшує запор і зменшує відчуття дискомфорту. Інші фрукти, такі як персики, сливи, вишні та яблука, стимулюють випорожнення кишечника. Аналогічний, добре відомий ефект мають чорнослив і буряк, які входять до складу традиційних українських страв.

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