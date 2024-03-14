В чем замочить семена огурцов и помидоров перед посадкой, чтобы они точно взошли
Опытные огородники знают: замачивание семян перед посевом – это не просто блажь, а действительно эффективный способ "разбудить" его и получить лучший урожай.
Замачивание семян – это простой, но эффективный способ получить богатый урожай. Попробуйте – и вы не пожалеете, пишет УНИАН.
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Один из самых простых и доступных методов замачивания:
- Раствор соды: 1 чайная ложка соды в 1 стакан теплой воды.
- Замочить семена: минимум на 12 часов, максимум на 24 часа.
- Подсушить и затем посеять.
Чем же полезно такое замачивание?
- Раствор соды: размягчает оболочку семян, стимулирует рост.
- Проросшие семена: более устойчивы к неблагоприятным условиям.
- Итог: увеличение урожайности на 30%!
Помните:
- Используйте только качественные семена.
- Не передерживайте семена в растворе.
- Следуйте инструкциям по посадке.
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