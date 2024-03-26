В Черном море обнаружили древнюю гавань (фото)

В Черном море обнаружили древний город-гавань, просуществовавший 1500 лет. Керпе – небольшой залив на западном побережье Черного моря, примерно в 100 км по прямой от Стамбула.

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Керпе был коммерческим центром в течение римского, византийского и генуэзского периодов, пунктом остановки и безопасной гаванью для кораблей. Об этом сообщает Ancient Origins.

Гавань Керпе также была ключевым портом для снабжения древесины и топлива в Стамбул во время Османского периода. Однако гавань была важной точкой пути задолго до османских времен, прежде чем она в конце концов затонула под волнами.

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Артефакты, извлеченные из затонувшего поселения, датированы 2400 годами. К ним относятся амфоры, контейнеры, которые в старину использовали для транспортировки, а также другие находки.

Не менее важны открытия самой древней гавани. Именно остатки пирса, принадлежавшего древней гавани Керпе, стали причиной раскопок.

Команда раскопок погрузилась на место примерно в 80 метрах от берега на глубину 4 метра. Там они работали над восстановлением разрозненных находок на площади около 2000 квадратных метров.

Раскопки продолжаются и проводятся Директоратом музея Коджаэли под наблюдением Министерства культуры и туризма, Главного управления культурного наследия и музеев.

Во время раскопок удалось обнаружить много подводного культурного наследия, начиная от остатков коммерческих амфор, датируемых 4-м веком до нашей эры до 12 века нашей эры, до керамики с красной глазурью, ламп, фрагментов труб, разнообразных культурных ценностей.

Напомним, ранее археологи обнаружили туннель "геометрического чуда", когда искали гробницу Клеопатры.

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