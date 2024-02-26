В Дании нашли золотое кольцо в возрасте 500 лет: принадлежало представителю династии Меровингов

В юго-западной Ютландии в Дании местный житель по имени Ларс Нильсен с помощью металлоискателя нашел редкое золотое кольцо. Она была сделана в 500-600 годах н. и могла принадлежать дворянской семье, имевшей тесные связи с правителями Франкского государства.

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Артефакт обнаружили в Эммерлеве в 10 километрах от известных Золотых рогов Галлехуса и в 2 километрах от кольцевого вала Трельбанкен. Это свидетельствует о том, что этот район являлся центром правящей элиты на протяжении сотен лет. Об этом пишет Heritage Daily.

Новость о кольце некоторое время держали в тайне, чтобы археологи могли без постороннего внимания исследовать место находки.

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Ювелирное изделие изготовлено из 22-каратного золота и украшено полудрагоценным гранатом альмандином в центре, что указывает на символ власти.

На нижней стороне расположены две спирали и трилистники – все характерные черты стильных форм, найденных во франкских изделиях 5-6 веков нашей эры. Кольца такого типа носили представители элиты Меровингов династии - франкских королей, управлявших с конца 5 до середины 8 века во Франкском государстве.

Согласно сообщению для прессы Национального музея Дании: "Кольцо вероятно свидетельствует о присутствии ранее неизвестной княжеской семьи в этом регионе, тесно связанной с Меровингами - королевской семьей, правившей Королевством Франков".

Напомним, в Испании обнаружили пещеру-гробницу, в которой лежали тысячи скелетов людей и животных.

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