В древнеегипетских мумиях нашли золотые языки, символизирующие ''плоть богов'' (фото)

Археологи в Египте обнаружили две мумии с золотыми языками в древнем городе Оксиринх. В настоящее время ученые зафиксировали уже 16 подобных находок.

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Мумии были найдены в двух гробницах римского периода, также содержавших папирусы с греческим письмом и грязевые печати с египетской иконографией, пишет Live Science.

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Считается, что золотые языки были вложены в мумии, чтобы дать им возможность говорить в загробной жизни. Древние египтяне считали, что золото – это "плоть богов", и что мумии с золотыми языками обладали способностью разговаривать с Осирисом, богом загробного мира.

Это уже второе открытие золотых языков в Оксиринхе за последние два года. В 2021 году та же команда обнаружила три золотых языка в этом городе.

Отмечается, что Оксиринх являлся важным торговым центром в Древнем Египте. Он был расположен на берегу Нила, примерно в 80 километрах северо-западнее современного Каира.

Археологическая миссия в Оксиринхе проводится с 2018 года. Команда исследует остатки этого древнего города, затопленного Нилом в 4 веке нашей эры.

В рамках этой миссии команда также нашла три больших подземных захоронения под названием гипогея, датируемых периодом Птолемеев (304–30 гг. до н. э.). Когда команда исследовала гипогея, они нашли в общей сложности девять каменных саркофагов с антропоморфными (смешение людей и животных) дизайнами. Две до сих пор были закрыты, их не грабили тысячелетиями.

В общей сложности команда нашла более 30 мумий, помещенных в разноцветный картон (оштукатуренные слои папируса или волокна) и несколько терракотовых фигурок с изображением Исиды Афродиты.

Напомним, около Австралии нашли давнее затопленное поселение, где когда-то жило полмиллиона человек.

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