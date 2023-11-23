В ДТЭК предупредили украинцев о возможном отключении света: что известно

В ДТЭК предупредили украинцев о возможных аварийных отключениях электроэнергии. Это касается Киева и Киевской области.

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В четверг и пятницу, 23-24 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщили на странице ДТЭК в Facebook.

"Это может привести к авариям в сетях. Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды", – говорится в сообщении.

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В ДТЭК напомнили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов, поэтому советуют не приближаться к линиям электропередачи.

О причинах отключения света и сроках его восстановления можно узнать через чат-бот в Viber и Telegram. Сообщать же об отсутствии света компания призывает через дистанционные сервисы: официальный сайт компании, частные сообщения на официальной странице компании в Facebook и через колл-центр.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длительные отключения электричества, чем в прошлом сезоне. В частности, света может быть не по 10 часов.

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