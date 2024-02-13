В душе полно волос после мытья головы: надо ли бить тревогу

Каждый раз после мытья головы в душе могут остаться полно выпавших волос. С такой проблемой сталкиваются все женщины.

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Эксперт издания Health объяснил, что это нормально, если после мытья головы вы потеряли какую-то часть волос.

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К счастью, есть хорошие новости: вряд ли вы теряете столько волос, сколько думаете, и считается нормальным для женщины терять до 100 волос каждый день, – подчеркнула Джулия Шварц, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог и консультант по дерматологии. Она заметила: "Чтобы ваше тело вырастило новые волосы, они должны сбросить старые".

Однако добавила эксперт, при некоторых ситуациях женщины могут терять гораздо больше волос. К этому приводит, в частности, гнездовая алопеция, лечение рака или дефицит определенных витаминов.

Выпадение волос также является естественной частью старения. С возрастом почти каждый человек сталкивается с выпадением волос – рост волос замедляется, а некоторые волосяные фолликулы перестают производить новые волосы. Волосы выпадают с разной скоростью для каждого, поэтому то, что является "нормальным" или нет, сводится к тому, что типично для вас.

Если кажется, что вы теряете много волос, но вы не видите больше кожи головы, вы, вероятно, просто наблюдаете свой нормальный цикл роста и выпадения волос.

Относительно выпадения волос, которые могут свидетельствовать об основной проблеме со здоровьем, Шварц отметила, что на это указывают следующие признаки:

Быстро появляющиеся или увеличивающиеся залысины

Расширяется часть облысения

Волосы собранные в хвост стали заметно тоньше

Пряди волос выпадают сразу

В случае, если вы заметили признаки алопеции, обратитесь к специалисту, который определит проблему и назначит курс лечения.

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