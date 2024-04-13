В Египте археологи раскопали ''улыбающегося'' сфинкса с лицом известного человека (фото)

Археологи из Университета Айн-Шамс во время раскопок вблизи египетского города Дандара обнаружили необычную статую сфинкса с улыбающимся лицом, предположительно изображающим римского императора Клавдия.

Статуя, изготовленная из известняка, была найдена в бассейне двухэтажного павильона времен Римской империи, сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

Руководитель экспедиции, экс-министр страны по делам древностей Мамдух эль-Дамати отметил, что черты лица сфинкса воспроизведены достаточно точно, а на лице его можно увидеть следы улыбки и ямочки на щеках.

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На голове сфинкса изображен эмисс – атрибут, который носили фараоны, а также урей – стилизованное изображение египетской кобры, символизирующее суверенитет, власть и божественность.

По словам эль-Дамати, статуя является "подлинно красивой" находкой, которая дополняет наше представление о римском периоде в истории Египта.

Город Дандар в древности был центром культа богини любви Хатхор, и исследователи надеются найти дорогу, соединяющую храм Хатхор с храмом Исиды.

Сфинкс с лицом Клавдия – это вторая значительная находка в Египте в последнее время.

В начале марта другая экспедиция обнаружила новый коридор в пирамиде Хеопса, которую египетский историк Заки Хава назвал "одним из важнейших, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху".

Напомним, жуткий ритуал наибольшего жертвоприношения животных в Западном Средиземноморье обнаружили в Испании.

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