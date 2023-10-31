В Египте нашли гробницу малоизвестной женщины-фараона в возрасте 5000 лет: открывает новые страницы истории Древнего Египта

В роскошной древнеегипетской гробнице, где было обнаружено вино с 5000-летней выдержкой, вероятно, покоилась малоизвестная женщина-фараон известная как Мерет-Нейт. Она пришла к власти после смерти своего мужа, короля Джета, который был третьим правителем первой династии в Древнем 3000 лет до нашей эры. Археологические раскопки показывают, что Мерет-Нейт была влиятельной фигурой с очень высоким уровнем власти.

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Об этом пишет Business Insider.

Ученые, исследующие ее гробницу в Абидосе, в центральном Египте, считают, что это открытие может изменить историю Египта, ведь есть основания полагать, что Мерет-Нейт может быть первой женщиной-фараоном Древнего Египта.

Обнаруженные надписи внутри гробницы также свидетельствуют о том, что Мерет-Нейт играла немаловажную роль в государстве и занимала высокие должности.

По словам археологов, гробница Мерет-Нейт была заполнена крупными кувшинами вина и сушеными виноградными косточками. Многие кувшины были запечатаны неповрежденными пробками.

Вокруг гробницы фараонки были похоронены 41 слуга и придворные. По археологическим данным, эти захоронения были созданы в течение длительного периода, что свидетельствует о том, что слуги не являлись жертвами при смерти фараона.

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Египтологи считают, что Мерет-Нейт была матерью наследника престола короля Дэна. Другие доказательства подтверждают, что она выполняла регентские функции, возможно, во время взросления Дэна.

Некоторые эксперты считают, что Мерет-Нейт имела такие же права, как и фараоны-мужчины. Это открытие обладает большим историческим потенциалом и может переписать историю Древнего Египта.

Если окажется, что Мерет-Нейт действительно была фараоном, это означает, что женщины начали править Египтом гораздо раньше, чем считалось. Следующими известными женщинами-фараонами были Неферусобек и Хатшепсут, но они правили уже 500 лет спустя после Мерет-Нейт.

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