В Египте нашли гробницу писаря фараонов, жившего в 1 веке до н.э.: поражает роскошной отделкой

Археологи из Чехии обнаружили это захоронение в Абусире, расположенном между Гизой и Саккарой на севере Египта. Тщательное изучение скелета показало, что Джехути-имхату, живший примерно в первом тысячелетии до нашей эры, умер в возрасте 25 лет и страдал тяжелым остеопорозом. Гробница содержит разнообразные сложные сцены и иероглифы, а ее открытие поможет лучше понять исторические нарративы и традиции Древнего Египта, отмечает Чешский институт египтологии.

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Об этом сообщает Greek Reporter.

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Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири подчеркнул важность этого открытия. Ранее на этом некрополе, где находится гробница, были найдены захоронения видных чиновников и военных лидеров.

Напомним, археологи Испании обнаружили доказательства, что люди проводили операции на черепе 4500 лет назад.

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