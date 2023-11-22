В Египте нашли погребенный под песками город в возрасте 3000 лет: самый большой, который когда-либо находили

В Луксоре, Египет, археологи обнаружили спрятанный под песком древний город три тысячи лет. Основан во времена фараона Аменхотепа III, правившего здесь с 1391 до 1353 г. до н.э., в городе сохранились целые улицы и здания.

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Об этом пишет "Факты".

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После смерти Аменхотепа III у власти находились фараоны Тутанхамон и Ай. Экспедиция сообщила, что это самый большой город, найденный в Египте во время раскопок, с сохранившимися зданиями высотой 3 метра. Это открытие позволит изучать историю страны и изучить причины переезда фараона Эхнатона и царицы Нефертити в Амарну.

Бывший Золотой город был самым большим на западном берегу Луксора в древние времена, археологи обнаружили высокие дома и сообщили, что это открытие стоит после гробницы фараона Тутанхамона по значению.

Напомним, в Финляндии обнаружили останки женщины, родившей после смерти.

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