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В Египте нашли редкую "опухоль с зубами", которой 3000 лет (фото)

Былим Елена

В Египте нашли редкую 'опухоль с зубами', которой 3000 лет (фото)

Археологи из Университета Южного Иллинойса (США) и Кембриджа (Великобритания) нашли древнейшую из известных в настоящее время опухоль яичника – тератому. Новообразование включало в себя костную массу и два зуба.

Как сообщает информационный бюллетень Live Science, тератому был обнаружен внутри скелета молодой женщины во время раскопок египетского некрополя XIV века до нашей эры.

В Египте нашли редкую ''опухоль с зубами'', которой 3000 лет (фото)

Раскопки велись на восточном берегу Нила, южнее Каира, где около 3000 лет назад был древний город Амарна. Просуществовал он недолго и около 15 лет считался столицей фараоном Эхнатоном. В настоящее время это руины древнеегипетских храмов, дворцов, обычных домов и в том числе старинные захоронения местных жителей.

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В одной из многокамерных подземных гробниц на кладбище Северной пустыни археологи обнаружили скелетные останки женщины, которой в момент смерти было от 18 до 21 года. В погребальную камеру вела шахта, сама девушка была завернута в циновку из растительных волокон.

Вместе с ней были похоронены погребальные принадлежности и обручальное кольцо с изображением божества Бесса, считавшегося защитником от злых духов, покровителем семьи и деторождение. В области таза женщины учёные заметили нечто необычное.

В Египте нашли редкую ''опухоль с зубами'', которой 3000 лет (фото)
В Египте нашли редкую ''опухоль с зубами'', которой 3000 лет (фото)

"Это было многолопастное яйцевидное кальцинированное образование и два связанных с ним зуба – в полости таза", – говорится в исследовании.

Специалисты рассмотрели пять возможных диагнозов, чтобы установить, чем было образование, включая кисты, замерший в матке плод и другие. Но в результате диагностики пришли к выводу, что это была тератома яичника – опухоль, образующаяся в половой системе человека из зародышевых клеток.

По данным современной медицины, она может быть доброкачественной и злокачественной, а также включать в себя различные ткани – мышцы, волосы, кости, зубы и даже более сложные органы, как глаза. Такая опухоль может вызвать боль и отек, а также лопнуть и привести к внутренней инфекции. Сегодня главным лечением тератомы является ее немедленное хирургическое удаление сразу после обнаружения.

В археологии известно только четыре таких находка, три в Европе и одна в Перу. В Египте и вообще на территории Африки это первое подобное открытие. К тому же отмечают авторы исследования, оно самое старое из всех.

Ученые предполагают, что эта опухоль была болезненной для женщины, поскольку кольцо Бесса могло быть целебным предметом. Этот "магически-медицинский" артефакт был помещен во время похорон в левую руку девушки, сложенной на коленях над местом опухоли.

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По мнению исследователей, юная женщина могла призвать божество, чтобы оно защитило от боли и других симптомов или помогло в попытках зачать ребенка.

Согласно современным данным об укладе жизни в древнеегипетском поселении, в этом возрасте девушка уже могла быть замужем. И, скорее всего, работала. В Амарне женщины занимались разными профессиями, включая строительные работы, варку пива, уход за садами и домашними животными.

В Египте нашли редкую ''опухоль с зубами'', которой 3000 лет (фото)

Эксперты называют открытие важным и редким. Такие находки помогают ученым больше узнавать о медицине в древних городах Египта, верованиях и значении магических предметов.

Напомним, в Италии археологи открыли гробницу, которой не затрагивали 2600 лет.

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