В Египте нашли редкую ''опухоль с зубами'', которой 3000 лет (фото)

Археологи из Университета Южного Иллинойса (США) и Кембриджа (Великобритания) нашли древнейшую из известных в настоящее время опухоль яичника – тератому. Новообразование включало в себя костную массу и два зуба.

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Как сообщает информационный бюллетень Live Science, тератому был обнаружен внутри скелета молодой женщины во время раскопок египетского некрополя XIV века до нашей эры.

Раскопки велись на восточном берегу Нила, южнее Каира, где около 3000 лет назад был древний город Амарна. Просуществовал он недолго и около 15 лет считался столицей фараоном Эхнатоном. В настоящее время это руины древнеегипетских храмов, дворцов, обычных домов и в том числе старинные захоронения местных жителей.

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В одной из многокамерных подземных гробниц на кладбище Северной пустыни археологи обнаружили скелетные останки женщины, которой в момент смерти было от 18 до 21 года. В погребальную камеру вела шахта, сама девушка была завернута в циновку из растительных волокон.

Вместе с ней были похоронены погребальные принадлежности и обручальное кольцо с изображением божества Бесса, считавшегося защитником от злых духов, покровителем семьи и деторождение. В области таза женщины учёные заметили нечто необычное.

"Это было многолопастное яйцевидное кальцинированное образование и два связанных с ним зуба – в полости таза", – говорится в исследовании.

Специалисты рассмотрели пять возможных диагнозов, чтобы установить, чем было образование, включая кисты, замерший в матке плод и другие. Но в результате диагностики пришли к выводу, что это была тератома яичника – опухоль, образующаяся в половой системе человека из зародышевых клеток.

По данным современной медицины, она может быть доброкачественной и злокачественной, а также включать в себя различные ткани – мышцы, волосы, кости, зубы и даже более сложные органы, как глаза. Такая опухоль может вызвать боль и отек, а также лопнуть и привести к внутренней инфекции. Сегодня главным лечением тератомы является ее немедленное хирургическое удаление сразу после обнаружения.

В археологии известно только четыре таких находка, три в Европе и одна в Перу. В Египте и вообще на территории Африки это первое подобное открытие. К тому же отмечают авторы исследования, оно самое старое из всех.

Ученые предполагают, что эта опухоль была болезненной для женщины, поскольку кольцо Бесса могло быть целебным предметом. Этот "магически-медицинский" артефакт был помещен во время похорон в левую руку девушки, сложенной на коленях над местом опухоли.

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По мнению исследователей, юная женщина могла призвать божество, чтобы оно защитило от боли и других симптомов или помогло в попытках зачать ребенка.

Согласно современным данным об укладе жизни в древнеегипетском поселении, в этом возрасте девушка уже могла быть замужем. И, скорее всего, работала. В Амарне женщины занимались разными профессиями, включая строительные работы, варку пива, уход за садами и домашними животными.

Эксперты называют открытие важным и редким. Такие находки помогают ученым больше узнавать о медицине в древних городах Египта, верованиях и значении магических предметов.

Напомним, в Италии археологи открыли гробницу, которой не затрагивали 2600 лет.

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