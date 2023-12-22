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В Египте под водой обнаружили храм греческой богини Афродиты (фото)

Анастасия Крыщук

В Египте под водой обнаружили храм греческой богини Афродиты (фото)

На средиземноморском побережье Египта группа археологов обнаружила храм греческой богини Афродиты и еще один храм египетского бога Амона. Находки были сделаны вблизи Гераклиона

Команда исследователей исследовала древний портовый город Тонис-Гераклион в заливе Абукир, обнаружив остатки храмов в южном канале города. Об этом сообщает GreekReporter.

Затонувший город первоначально был найден в 2000 году, но исследователи все еще находят много утраченных сокровищ.

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Храм, посвященный греческой богине любви Афродите, был идентифицирован по количеству найденных бронзовых и керамических идолов. Считается, что эта находка была особенно важна, поскольку она иллюстрирует, что греки, которым было позволено торговать и селиться в городе во времена династии Сааит фараонов (664–525 гг. до н. э.), имели свои святилища для своих собственных богов.

Также был найден ряд оружия, принадлежавшего греческим наемникам. Они защищали доступ к королевству в устье Канопического рукава Нила. Эта ветвь была самой большой и лучшей судоходной в древности.

Считается, что второй храм, посвященный египетскому богу воздуха Амону, разрушился во время катаклизмов, датированных серединой II века до нашей эры.

В Египте под водой обнаружили храм греческой богини Афродиты (фото)

Напомним, древние люди из человеческих черепов делали себе чаши для питья.

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