В эпоху неолита женщин в Европе связывали и хоронили заживо во время жутких ритуалов (фото)

Новое исследование свидетельствует о том, что жестокие ритуальные убийства женщин, которых связывали и хоронили заживо, были распространенной практикой в Европе более 2000 лет.

Ученые обнаружили доказательства метода убийства, известного как "incaprettamento", на 14 неолитических памятках по всей Европе. Жертв привязывали за шею к изогнутым за спиной ногам, что приводило к самоудушению, пишет Live Science, со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

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Это ужасное открытие основывается на переоценке древней гробницы, обнаруженной более 20 лет тому назад во Франции. В ней обнаружили останки трех женщин, которые, вероятно, были убиты таким образом около 5500 лет назад.

Символизм гробницы и находки в других местах свидетельствуют, что эти ритуальные убийства могли быть связаны с сельским хозяйством.

"У нас есть ряд, силос, битые камни - так что, кажется, это был обряд, связанный с земледелием", — говорит Эрик Крубези, биологический антрополог из Университета Поля Сабатье в Тулузе, Франция, возглавивший исследование.

Жертвы, обнаруженные в гробнице во Франции, были не одинокими. Исследователи обнаружили показания еще 20 подобных убийств, совершенных в течение 2000 лет в период неолита. Самая древняя гробница, где нашли такие останки, датируется 5400 годом до нашей эры, а самая молодая - гробница во Франции.

Ужасный метод incaprettamento, похоже, имел долгую историю, достигая еще мезолита (среднего каменного века).

Почему же люди прибегали к таким жестоким ритуалам? Ученые не имеют окончательного ответа. Это ужасающее открытие бросает новый свет на темные стороны жизни людей в эпоху неолита.

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