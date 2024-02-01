В Европе нашли более 100 жутких ''семейных гробниц'' бронзового века: фото

Исследователи из Университета Иоганна Гутенберга Майнца и других европейских учреждений обнаружили, что практика захоронения взрослого человека, которая держит или обнимает ребенка, была широко распространена в Западной Евразии примерно за 3000-2000 годов до нашей эры.

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Исследовательская группа повторно исследовала два очень похожих места двойных захоронений того периода. Один был обнаружен в 2000 году во время строительства в Альтвисе, Люксембург, и содержал скелеты женщины и 3-летнего мальчика, похороненные лицом друг к другу, причем женщина держала голову мальчика в руке, пишет labrujulaverde.

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Другое место было обнаружено в 1887 году в Данстейбл-Даунсе, Англия, на расстоянии более 500 километров. Междисциплинарный анализ, включающий археологию, антропологию и древние методы ДНК, был проведен на четырех группах человеческих останков для поиска культурных и генетических связей между этими древними людьми.

Анализ ДНК дал удивительные результаты. Было обнаружено, что люди из Люксембурга были биологическими матерью и сыном в соответствии с местом захоронения. Однако останки из Англии принадлежали к молодой женщине, похороненной вместе с 6-летней девочкой, которые были идентифицированы как тетя и племянница по родительской линии, а не мать и дочь, как можно было ожидать.

Это свидетельствует, что родство и наследственное происхождение могли прослеживаться по мужской линии в некоторых общинах Белл Бикер. Дополнительными доказательствами стали строгие правила ориентации, соблюдаемые в могилах в зависимости от пола умершего. В Люксембурге могила мальчика ориентировалась на мужской пол, а не на мать, погребенную рядом с ним.

В сочетании с более чем 100 другими подобными местами захоронений бронзового века, найденными по всей Евразии, стали появляться некоторые более широкие модели. Оказалось, что эта практика захоронения взрослого человека, которая держит или занимает ребенка, была широко распространена между 3000-2000 годами до нашей эры. Однако смысл и причины этого остаются неизвестными.

Напомним, под Киевом нашли могилы женщин, похороненных с кольцами на шеях и ведрами на ногах.

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