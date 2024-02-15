В феврале или в марте?: Когда нужно обрабатывать деревья сада от вредителей
Февраль или начало марта – самое время позаботиться о защите вашего сада. Следует знать, как провести первую обработку плодовых деревьев, ведь здоровый сад – щедрый урожай.
Первая обработка поможет защитить деревья от тли, клещей и других взимавших в коре вредителей, а также провести профилактику парши, мучнистой росы, плодовой гнили и монилиального ожога, пишет "Усадьба UA".
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Когда проводить обработку?
Обработку проводят до распускания почек, когда среднесуточная температура воздуха не ниже +5 °C.
Чем обрабатывать?
Для защиты от болезней рекомендуется использовать препараты на основе меди (медный купорос, 3%-ная бордоская смесь и т.п.).
Для защиты от вредителей используйте препараты на основе растительного или минерального масла.
Как обрабатывать?
Садоводы советуют возделывать сад от вредителей и инфекций одновременно, смешав два препарата.
Важно!
- Смешивайте препараты одного производителя, соблюдая рекомендации на упаковках.
- Соблюдайте правила безопасности при работе с химическими препаратами.
Помните:
- Своевременное возделывание сада поможет вам сохранить плодовые деревья здоровыми и получить щедрый урожай.
- Для лучшего результата рекомендуется провести 3-4 обработки в течение сезона.
Дополнительные советы:
- Перед обработкой тщательно осмотрите деревья.
- Обрабатывайте деревья в сухую и безветренную погоду.
- Обильно опрыскивайте все части дерева, включая ствол, ветки и почки.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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