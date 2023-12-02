В Финляндии обнаружили 6500-летнее арктическое кладбище (фото)

Археологи считают, что они, возможно, нашли одно из самых больших доисторических кладбищ охотников-собирателей в северной Европе. Но важная вещь, которой не хватает на 6500-летнем месте в Финляндии, это доказательства человеческих скелетов.

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Археологический участок под названием Тайниаро был частично раскопан в 1980-х годах, обнаружив тысячи артефактов, включая кости животных, каменные орудия труда и керамику. Об этом сообщает Live Science.

Археологи также заметили 127 возможных ям разного размера. Однако без доказательств наличия скелетов, быстро разлагающихся в кислой почве этого региона, идентификация Тайниаро как кладбища никогда не была доказана.

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После повторного анализа старых записей и проведения новых полевых исследований команда исследователей предполагает, что Тайниаро, скорее всего, являлся большим кладбищем, датируемым пятым тысячелетием до нашей эры. Это делает его северным кладбищем каменного века из всех найденных.

Исходя из форм погребальных ям на других местах, умерших в Тайниаро, возможно, хоронили на спине или на боку с изогнутыми коленями. Лишь одна пятая часть Тайниаро была раскопана, поэтому общее количество могил может быть больше — возможно более 200.

Напомним, в Греции нашли прекрасно сохранившиеся останки мужчины, погибшего от цунами 3600 лет назад.

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