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В Финляндии обнаружили 6500-летнее арктическое кладбище (фото)

Анастасия Крыщук

В Финляндии обнаружили 6500-летнее арктическое кладбище (фото)

Археологи считают, что они, возможно, нашли одно из самых больших доисторических кладбищ охотников-собирателей в северной Европе. Но важная вещь, которой не хватает на 6500-летнем месте в Финляндии, это доказательства человеческих скелетов.

Археологический участок под названием Тайниаро был частично раскопан в 1980-х годах, обнаружив тысячи артефактов, включая кости животных, каменные орудия труда и керамику. Об этом сообщает Live Science.

Археологи также заметили 127 возможных ям разного размера. Однако без доказательств наличия скелетов, быстро разлагающихся в кислой почве этого региона, идентификация Тайниаро как кладбища никогда не была доказана.

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После повторного анализа старых записей и проведения новых полевых исследований команда исследователей предполагает, что Тайниаро, скорее всего, являлся большим кладбищем, датируемым пятым тысячелетием до нашей эры. Это делает его северным кладбищем каменного века из всех найденных.

В Финляндии обнаружили 6500-летнее арктическое кладбище (фото)

Исходя из форм погребальных ям на других местах, умерших в Тайниаро, возможно, хоронили на спине или на боку с изогнутыми коленями. Лишь одна пятая часть Тайниаро была раскопана, поэтому общее количество могил может быть больше — возможно более 200.

В Финляндии обнаружили 6500-летнее арктическое кладбище (фото)

Напомним, в Греции нашли прекрасно сохранившиеся останки мужчины, погибшего от цунами 3600 лет назад.

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