В Генштабе ответили, как работники ТЦК будут проверять данные на улице
В Украине обновлены правила проверки военнообязанных. Об этом рассказал представитель Генштаба ВСУ Юрий Глущенко в эфире Radio NV.
Теперь сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут с помощью единого государственного реестра проверять, обновил ли военнообязанный свои данные. Об этом пишет nv.ua.
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Как будет проходить проверка?
- Сотрудники ТЦКСП смогут подключаться к реестру или в телефонном режиме выяснять с оператором ЕГРВ вопросы обновления данных конкретного человека.
- Оператор выяснит и предоставит всю информацию о военнообязанном.
Что делать, если данные не обновлены?
- Если военнообязанный не обновил данные, к нему могут возникнуть вопросы.
- Военнообязанные, которые не обновили данные, могут быть остановлены на улице для проверки военно-учетных документов.
Важно!
- Военнообязанные, обновившие данные, не будут иметь проблем при проверке.
- Обновление данных – это важная обязанность каждого военнообязанного.
Другие изменения
- В Украине упразднили статус "ограниченно пригодный".
- Теперь военные и военнообязанные могут быть только пригодны или непригодны для военной службы.
Помните:
- Обновление данных – это ваш гражданский долг.
- Не игнорируйте это требование, чтобы не иметь проблем в будущем.
Где обновить данные?
- Обновить данные можно в ближайшем ТЦКПН.
- Также можно воспользоваться онлайн-сервисом Действия.
Напомним, с мая в Украине началось повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.
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