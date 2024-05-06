В Генштабе ответили, как работники ТЦК будут проверять данные на улице

В Украине обновлены правила проверки военнообязанных. Об этом рассказал представитель Генштаба ВСУ Юрий Глущенко в эфире Radio NV.

Теперь сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут с помощью единого государственного реестра проверять, обновил ли военнообязанный свои данные. Об этом пишет nv.ua.

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Как будет проходить проверка?

Сотрудники ТЦКСП смогут подключаться к реестру или в телефонном режиме выяснять с оператором ЕГРВ вопросы обновления данных конкретного человека.

Оператор выяснит и предоставит всю информацию о военнообязанном.

Что делать, если данные не обновлены?

Если военнообязанный не обновил данные, к нему могут возникнуть вопросы.

Военнообязанные, которые не обновили данные, могут быть остановлены на улице для проверки военно-учетных документов.

Важно!

Военнообязанные, обновившие данные, не будут иметь проблем при проверке.

Обновление данных – это важная обязанность каждого военнообязанного.

Другие изменения

В Украине упразднили статус "ограниченно пригодный".

Теперь военные и военнообязанные могут быть только пригодны или непригодны для военной службы.

Помните:

Обновление данных – это ваш гражданский долг.

Не игнорируйте это требование, чтобы не иметь проблем в будущем.

Где обновить данные?

Обновить данные можно в ближайшем ТЦКПН.

Также можно воспользоваться онлайн-сервисом Действия.

Напомним, с мая в Украине началось повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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