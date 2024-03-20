В Германии археологи раскопали крещальную купель X века

В крипте коллегиальной церкви Святого Серватия в немецком городе Кведлинбург археологи раскопали крещальную купель времен средневековой династии Оттонов, датируемую X веком. Считается, что эта купель, которая использовалась для христианских обрядов посвящения, служила местом крещения нескольких видных членов династии Оттонов, в частности, герцога Генриха I Баварского, Матильды и Адельгейды I, пишет Arkeonews.

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Купель, характеризующийся уникальной четырехугольной формой с четырьмя арками, обнаружили в западной части крипты. Она высечена в полу из песчаника, размером около 0,5 метра в глубину и 2,0 метра в ширину.

Благодаря тщательным исследованиям, объединяющим археологию, строительные исследования, искусствоведение и реставрацию, специалисты определили эту особенность как месторасположение древней крещальной купели.

Интересно, что стены углубления купели выложены штукатуркой, что свидетельствует о тщательной работе мастеров. Хотя сама купель не сохранилась, считается, что она была сделана из высококачественного материала. Кроме того, в X веке по неизвестным пока причинам основу купели подняли.

Эта находка имеет огромное значение как для истории искусства, так и для истории архитектуры. Она не только дает представление о средневековых религиозных практиках, но и проливает свет на архитектурную эволюцию зданий Штифтсберга. Помещение, где находилась купель, вероятно, служило пространством для мирян в пределах сакрального сооружения, что указывает на его религиозное значение.

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Особенно редкой эта находка делает ее связь с христианским таинством крещения. В отличие от настоящего, где крещения совершаются в течение всего года, в X веке его обычно проводили один раз в год в Великую субботу. Во время церемонии кандидатов погружали в воду в форме креста при выполнении определенных литургических обрядов.

Коллегиальная церковь святого Серватия, где обнаружили эту купель, имеет огромное историческое значение. Построенная в XI-XII веках, она вместе с соседним замком и старым городом с 1994 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ученые исследовали причину крушения Аккадской империи в Месопотамии.

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