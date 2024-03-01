В Германии обнаружили деревянные оборонительные рвы эпохи древнего Рима

Во время раскопок римского форта в немецком городе Бад-Эмс в 2023 году команда археологов из Франкфуртского университета имени Гете нашла во рвах вокруг форта деревянные защитные шипы в форме буквы V. Они должны были служить барьером против врагов. Что интересно, шипы прекрасно сохранились во влажной почве холма Блескопф благодаря его бедности кислородом, сообщает издание HeritageDaily.

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Хотя подобных находок до сих пор нигде не было, о них упоминается в трудах Древнего Рима. В частности, Юлий Цезарь в "Галльской войне" описывает оборонительные сооружения с огромными кольями, похожими на оленьи рога. Они были установлены так, чтобы противники не смогли залезть на стены.

Открытие совершили в меньшем из двух римских лагерей, раскопанных здесь в 2016 году. Шипы, вероятно, тянулись вдоль всего рва. В большем лагере, известном как "Auf dem Ehrlich" и датированном временами ранней Римской империи, следов таких шипов во время раскопок не нашли.

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Археологи считают, что форты были построены для защиты добычи серебра в этой местности. Это подтверждают исторические источники, в частности "Анналы" Тацита, где подробно описано, как император Клавдий поручил претору Курцию Руфусу присматривать за добычей серебра.

После длительной консервации шипы, проведённой специалистами Франкфуртского университета, были впервые представлены в Центре археологии Лейбница в Майнце.

Эксперт по консервации влажной древесины Маркус Витткеппер объясняет превосходную сохранность многолетним покрытием плотными слоями осадочных пород, которые не пропускали кислород. За свои 35 лет опыта он еще не видел столь совершенной консервации археологических находок.

Напомним, в Италии была найдена гробница этрусской царицы 5 века до нашей эры.

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