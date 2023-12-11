В Германии обнаружили тысячи костей пещерных медведей возрастом 40 тысяч лет до нашей эры (фото)

В Германии археологи нашли более 10 000 костей животных, большинство из них пещерных медведей. Находку сделали на палеолитической стоянке в районе Ансбаха в Баварии.

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Раскопки нашли достаточно костей пещерного медведя, чтобы сложить почти полный скелет огромного животного. Радиоуглеродный анализ образцов костей датирует их примерно 40 000 годом до нашей эры, сообщает The History Blog.

300 костей и зубов разных животных найдено на опытном участке площадью всего один квадратный метр и 10 000 на площади 1200 квадратных метров. Среди них останки пещерных медведей, волков, мамонтов, носорогов, диких лошадей, а также хорошо сохранившиеся остатки верхней челюсти и зубов пещерной гиены.

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На многих обломках есть следы от порезов и куски кремня, обработанные до острого края, а следы ожогов на небольших кусочках кости указывают на то, что это не было природное скопление костей животных, а скорее место обработки, которое использовалось людьми палеолита.

Сейчас кости животных исследуют археологи, документирующие их вид, возраст и, по возможности, пол. Последующие исследования будут включать анализ стабильных изотопов, который может объяснить, что животные ели и как далеко они кочевали от мест своего происхождения.

Напомним, археологи показали дом доисторических людей в возрасте почти 17 тысяч лет.

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