В Греции нашли гробницу, в которой похоронена семья Александра Македонского

Ученые из Греции и США заявили, что наконец-то смогли идентифицировать останки отца, брата и сына Александра Великого в трех гробницах, расположенных в Большом кургане Вергины на севере Греции.

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Исследователи использовали остеологический анализ, макросъемку, рентгеновские снимки и анатомические разрезы древних останков в сочетании с историческими источниками из древнего прошлого. Исследование было опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

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По их выводам, гробница I содержит кости мужчины с раненым коленом, а также женщину и ребенка, которой на момент смерти было всего несколько дней или недель.

Поэтому они пришли к выводу, что мужская фигура была царем Македонии Филиппом II, отцом Александра Македонского, который, как известно, хромал. Очень малый возраст младенца также идеально согласуется с историей убийства Филиппа в 336 году до нашей эры.

Гробница II содержит останки мужчины и женщины. Авторы исследования пришли к выводу, что мужчина был королем Архидеем, возведенным братом Александра, а женщина – его женой Адеей Эвридикой.

Наконец гробница III содержит останки юноши, который, как полагают, был Александром IV, сыном Александра Великого.

Эти выводы окончательно опровергают традиционные предположения, что гробница II принадлежит Филиппу II.

Напомним, что в Болгарии нашли клад, вероятно, принадлежавший семье Александра Македонского.

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