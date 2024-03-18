В Греции нашли могилу возрастом 2500 лет: мужчина был похоронен вместе с обувью (фото)

Древнегреческий город Сикион, расположенный на севере Пелопоннеса, может быть мало известен, но последние археологические раскопки раскрывают важные подсказки о его истории.

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Эти раскопки, проводимые в течение нескольких последних лет, раскрыли остатки классического и позднего классического периодов, а также интереснейшие артефакты, указывающие на жизнь и культуру этого древнегреческого города, пишет GreekReporter.com.

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Одним из самых впечатляющих открытий во время этих раскопок стала 2500-летняя могила, содержащая останки человека. Археологи были удивлены, находя рядом со скелетом пару сандалий, свидетельствующих о деталях жизни и культуры этого древнего народа.

Кроме того, были обнаружены жилые остатки, состоящие из помещений домов и частей домашних мастерских. Гальковый мозаичный пол и стены, покрытые красной и желтой штукатуркой, добавили новые доказательства роскоши и элегантности этого города.

Археологические раскопки расположены к западу от современной деревни Сикиона между Коринфом и Ахеей. Здесь можно найти раскопанный участок Агоры эллинистического и римского города, театра, стадиона и римских бань, которые были восстановлены для всеобщего обозрения.

Театр, который был высечен в природной впадине у подножия эллинистического Акрополя, датируется концом 4 века до нашей эры. С его размерами в 122 метра в ширину и 58 метров в глубину, это один из самых больших театров на Пелопоннесе, свидетельствующий о величии и важности этого города в древности.

Хотя многие из бывшей роскоши города Сикиона могут быть потеряны через время, археологические раскопки продолжаются.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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