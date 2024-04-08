В Греции обнаружили 2500-летнее эротическое граффити, вырезанное на скале (фото)

Археолог, работавший на Астипалее, отдаленном греческом острове Додеканес, обнаружил одно из самых древних в мире эротических граффити. Речь идет о пару резных фаллосов, датируемых 5 веком до нашей эры, и провозглашение сексуального завоевания с 6 века до нашей эры.

Археологи считают, что это самая старая запись эротических граффити из когда-либо найденных, с надписями и гравюрами, документирующими постоянные сексуальные отношения между двумя мужчинами в Древней Греции. Об этом сообщает Arkeonews.

Профессор доктор Андреас Влахопулос обнаружил два резных члена, когда проводил экскурсию по острову для своих студентов. Их нашли отчеканенными в известняковом обнажении на продуваемом ветрами, скалистом полуострове.

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Несмотря на то, что сексуальные отношения между мужчинами не были табу в Древней Греции, эти яркие надписи и фаллосы, высеченные на скалистом полуострове Астипалее, проливают свет на частную жизнь древней Греции.

Вырезанные на скале археологи нашли название "ДИОН" (ΔΙΩΝ). Была еще одна надпись, найденная на высоте 52 метра над уровнем моря. "Никаситим был здесь, садясь на Тимиону" (Νικασίτιμος οἶφε Τιμίονα), отмечала надпись.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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