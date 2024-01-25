В Греции обнаружили винный магазин в возрасте 1600 лет

Археологи обнаружили в Греции винный магазин, которому 1600 лет. Здание было разрушено, возможно, из-за землетрясения. Также ученые обнаружили разбитую посуду и 60 монет.

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Винный магазин был обнаружен в древнем городе Сикион, расположенном на юге Греции. Он работал, когда территория Греции находилась в составе Римской империи.

Об этом пишет Live Science.

Винный магазин был найден в северной части комплекса, в котором размещалась серия мастерских с установками для прессования винограда и оливок. Археологи считают, что в этом магазине кроме вина продавали и другие товары, например, оливковое масло.

Внутри винного магазина археологи обнаружили 60 бронзовых монет. Большинство монет принадлежат периоду между 337 и 361 годами нашей эры. Также археологи обнаружили остатки мраморных столешниц и сосудов из бронзы, стекла и керамики.

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По словам археологов, древний винный магазин, вероятно, был разрушен в результате какого-то внезапного события, например, землетрясения. Монеты, найденные внутри магазина, были разбросаны по всему помещению, что свидетельствует о том, что они держали в разбившейся во время землетрясения сосуде.

Археологи пока не могут точно сказать, является ли причиной разрушения винного магазина землетрясение. Возможно, у магазина обрушилась крыша, например, из-за большого количества осадков. В любом случае после разрушения здания местные жители не приложили никаких усилий, чтобы что-то унести из магазина. Как показывает исследование, весь комплекс, где находился магазин, был брошен в начале 5 века нашей эры.

Напомним, вблизи Иерусалима была найдена редкая серебряная монета в возрасте 2500 лет.

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