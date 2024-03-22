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В гробнице "повитухи Иисуса" нашли новые артефакты (фото)

Былим Елена

В гробнице 'повитухи Иисуса' нашли новые артефакты (фото)

Израильские археологи объявили о новых увлекательных находках в пещере Саломеи, расположенной примерно в 48 километрах юго-западнее Иерусалима. Эта пещера, которая считается местом захоронения Саломеи, повивальной бабки Иисуса, на протяжении веков была местом паломничества для ранних христиан.

Раскопки, проводимые Управлением древностей Израиля (IAA), раскрыли новые артефакты и резьбы, проливающие свет на историю этого места, пишет Live Science.

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Среди находок:

  • Сотни глиняных масляных ламп, которые паломники покупали или арендовали, прежде чем войти в пещеру.
В гробнице ''повитухи Иисуса'' нашли новые артефакты (фото)
  • Надписи на стенах пещеры, некоторые из которых написаны на арабском языке.
В гробнице ''повитухи Иисуса'' нашли новые артефакты (фото)
  • Мозаичные полы и каменные стены, окружающие передний двор пещеры.
В гробнице ''повитухи Иисуса'' нашли новые артефакты (фото)
  • Символическая резьба из розеток, гранатов и акантовых ваз.
В гробнице ''повитухи Иисуса'' нашли новые артефакты (фото)

Эти находки свидетельствуют, что пещера Саломеи использовалась в качестве еврейской гробницы около 2000 лет назад. Впоследствии она стала местом паломничества для ранних христиан, которые верили, что это место захоронения Саломеи.

В гробнице ''повитухи Иисуса'' нашли новые артефакты (фото)
В гробнице ''повитухи Иисуса'' нашли новые артефакты (фото)

Пещера Саломеи будет открыта для публики по завершении раскопок. Она станет частью "Пути царей Иудеи", 100-километрового маршрута через южную часть Израиля, включающего десятки значительных археологических памятников.

Напомним, ученые исследовали причину крушения Аккадской империи в Месопотамии.

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