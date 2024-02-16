В гробнице в Болгарии обнаружили уникальный медальон императора (фото)

Региональный исторический музей Велико-Тырново в Болгарии объявил о находке редчайшего римского медальона с изображением императора Каракаллы. Медальон был найден на кладбище вблизи села Новая Варбовка на юго-востоке страны.

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Медальон датирован 214 годом н.э. и был высечен в городе Пергам в Малой Азии (нынешняя Турция). На нем изображен император Каракалла с одной стороны и богиня Афина – с другой. Надпись на медальоне на древнегреческом языке чествует визит императора в Пергам, пишет Arkeonews.

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Медальон был найден на римском кладбище, которое использовалось богатыми землевладельцами. Вместе с ним были найдены другие высокостатусные могилы, такие как монеты, украшения и стеклянные сосуды.

Вот так выглядит первый медальон императора Каракаллы, который был найден на территории Болгарии:

Одна из могил содержала останки маленького ребенка. Ребенок был похоронен с парой золотых сережек, детскими украшениями из стеклянных бусин, керамической амфорой и двумя стеклянными бутылочками для слез.

Во второй могиле находились останки взрослых мужчины и женщины. Их похоронили с золотыми серьгами, позолоченной подвеской с бусинкой и посеребренной фибулой.

Ученые считают, что семья, захороненная на этом кладбище, была высокопоставленной. Их богатства свидетельствуют, что они жили в имениях на административной территории Никополя-ад-Иструм в течение 3 века н.э.

Напомним, в Таиланде обнаружили таинственные гигантские деревянные гробы на сваях в возрасте 2300 лет.

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