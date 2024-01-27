В Гватемале обнаружили нефритовую маску в гробнице таинственного короля (фото)

В Гватемале исследователи наткнулись на таинственную нефритовую маску. Находка, как полагают, принадлежала ранее неизвестному королю майя.

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Находка рассказывает увлекательную историю религиозной преданности и престолонаследию в период раннего классического периода майя почти 1700 лет назад. Об этом сообщает National Geographic.

Исследователи наткнулись на череп, несколько зубов и каменный ящик в форме гроба. Также были найдены подносы, сопровождавшие захоронения: горшок, набор огромных устричных раковин, несколько кусочков кости и группу тщательно сложенных кусочков блестящего нефрита.

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В других местах майя такие блоки использовались для создания мозаичных масок для королевских погребений, которые часто устраивались для изображения божеств или предков и обычно ассоциировались с богатством и властью людей, с которыми они были похоронены.

Среди погребальных приношений также была найдена изящная резная человеческая бедренная кость. Однако кость не принадлежала королю, но ее резьба рассказывала его историю. Как показала радиоуглеродная датировка ладана и костей, найденных в подвале, Ицам Кокадж Бахлам, вероятно, правил городом примерно в 350 году нашей эры.

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