В Хорватии обнаружили сохранившийся греко-иллирийский шлем, которому более 2500 лет (фото)

В городе Закоторац на полуострове Пелешац, Хорватия, археологи обнаружили сохранившийся греко-иллирийский шлем, которому более 2500 лет. Находка коронного шлема является результатом четырехлетнего исследования гробниц.

В погребениях обнаружено большое количество ценного материала, который может изменить предварительные знания о греческой колонизации Средиземноморья в последнем тысячелетии до нашей эры. Археологи ориентировочно датируют этот шлем 6 веком до нашей эры, сообщает Sarajevo Times.

Раскопки на этом месте начались четыре года назад. Исследователи обнаружили греко-иллирийский шлем, и это было большой неожиданностью.

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Всего в Закотораке есть 27 гробниц, и работа обнаружила настоящее историческое сокровище. Это разнообразные заколки, пряжки, фибулы, части бусы из янтаря или стеклянных бусин.

Напомним, в Турции была найдена 2100-летняя плита с наставлениями царя Антиоха I.

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