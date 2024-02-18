В Хорватии у фонтана обнаружили древнюю городскую цистерну XIV века (фото)

В Хорватии археологи обнаружили старинную городскую цистерну. Она была создана в XIV веке до того момента, когда в городе построили водопровод.

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Цистерну обнаружили у фонтана Онофрио в историческом районе Дубровника. Об этом сообщает Arkeonews.

Находку сделали при ремонте каменной брусчатки. Свод цистерны был всего на 30 сантиметров ниже брусчатки.

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О старинной общественной цистерне упоминали в архивных документах. В конце XV века она перешла под юрисдикцию монастыря Св. Клары.

Известно, что фонтан Онофрио был построен в 1438 году и снабжал воду городом из ряда источников. Ранее его украшали скульптуры, но в 1667 г. он сильно пострадал от землетрясения.

Напомним, в Таиланде обнаружили таинственные гигантские деревянные гробы на сваях в возрасте 2300 лет.

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