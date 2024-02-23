В Иерусалиме нашли редкий каменный ящик возрастом 2000 лет (фото)

Редкий многокамерный каменный контейнер, датируемый временами Второго Храма (около 2000 лет назад) был обнаружен во время раскопок в городе Давида, который является частью национального парка Иерусалимские стены.

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Квадратный ящик размером 30 на 30 см был высечен из мягкого известняка и разделен внутри на девять одинаковых по размеру отделений. Контейнер с несколькими отделениями был обнаружен в слое разрушений внутри древнего хранилища, датированного концом периода Второго храма, когда-то стоявшего вдоль Паломнической дороги в городе Давида, пишет IFLScience.

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Стороны коробки черные, что указывает на то, что она была сожжена, вероятно, во время событий Великого еврейского восстания, в конце концов приведшего к уничтожению Иерусалима.

Исследователи предполагают, что коробку использовали в коммерческих целях, например, для демонстрации предварительно отмеренных товаров.

Фрагменты другой подобной коробки были обнаружены около 50 лет назад археологом Нахманом Авигадом во время раскопок в Еврейском квартале. Интересно, что все подобные ящики были обнаружены в Иерусалиме, преимущественно в городе Давиде. Однако недавно обнаруженный ящик является единственным полным примером. На этом этапе исследований археологи все еще гадают, для чего именно она использовалась.

По словам старшего куратора археологического отдела Музея Израиля в Иерусалиме, "коробку нашли разбитой на куски с недостающими частями. Эти фрагменты отреставрировали и отдали на хранение в музей.

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