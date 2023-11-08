В Иордании обнаружили 5600-летний горшок, полный бисера (фото)

Археологи обнаружили горшок в энеолитическом поселении в Телль-Худжайрат-эль-Гузлане в Иордании. Внутри сосуда были тысячи бусин из глины, кости и ракушек.

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Находка датируется примерно 3600 годом до нашей эры. Об этом сообщает The History Blog.

Среди жемчужин были тысячи крошечных жемчужин, все пронизаны и отполированы. Простая резка и полировка этих бус занимала много времени.

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Их размеры были в миллиметровом диапазоне. Другие были больше, также вытянутой формы.

Что именно означает это открытие, до сих пор озадачивает ученых. Тип бусин был известен, например, как украшения, но расположение и масса находки были непревзойденными.

В начале бронзового века Телль Худжайрат аль-Гузлан и соседний город были не только важным местом производства меди, но и важным торговым центром у Красного моря между Левантом и Египтом. Тайна кувшина с жемчугом все еще ждет окончательного разгадывания.

Напомним, в Японии археологи обнаружили более 100 тысяч монет, которым 2000 лет.

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