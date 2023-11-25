В Ираке обнаружили храм, в котором поклонялись Александру Македонскому

В Ираке археологи обнаружили остатки древнего храма в возрасте 4000 лет. По их мнению, святилище построили по просьбе Александра Македонского.

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Храм был посвящен греческим божествам и самому королю-воину. Об этом сообщает EKathimerini.

Археологи раскапывают древний шумерский город Гирсу в современном городе Телло. Они считают, что на этом месте был греческий храм, посвященный Александру и его "брату", полубогу Гераклу.

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Они нашли подарки, которые обычно дарили после битвы, фигуры воинов и всадников, но не исключали возможности того, что Александр проходил через это место, возвращаясь в Вавилон, непосредственно перед своей смертью в 323 году до нашей эры.

Если теория верна, то, возможно, это был один из последних поступков завоевателя перед его смертью в возрасте 32 лет.

Напомним, в Финляндии обнаружили останки женщины, родившей после смерти.

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