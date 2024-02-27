В Иране обнаружили 3000-летние скелеты девяти детей, среди которых были младенцы и эмбрионы (фото)

Археологи из Тегеранского университета объявили о доисторической находке на древнем кладбище в районе Сегзабада провинции Казвин, Иран.

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Во время раскопок, возглавляемых доктором Мустафой Дехом Пахлаваном, были обнаружены останки нескольких детей, младенцев и эмбрионов, а также двух лошадей, двух коз и овцы, возраст которых достигает 3000 лет, пишет arkeonews.

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"Этот комплекс площадью пять квадратных метров и высотой 120 см, а весом около 10 тонн, включает останки девяти детей, младенца и эмбриона, останки двух взрослых лошадей, двух коз и овцы", – прокомментировал руководитель раскопок доктор Мостафа Дехпахлаван.

Он заявил, что на восточном кладбище Кара-Тепе в широком масштабе были получены важные доказательства наличия пяти слоев захоронений и могил друг на друге. На этом кладбище могилы не имеют определенного толка. Их границы окружены несколькими глинистыми грядами.

"Абортованные плоды и младенцев хоронили в глиняных горшках. Во всех могилах найдены без исключения останки животных, таких как коз, незрелых овец, коров, верблюдов, лошадей, что свидетельствует, что животных хоронили рядом с умершими", — добавил ученый.

На кладбище также найден скелет ребенка рядом с глиняной посудой, что может свидетельствовать об "особом социальном статусе" умершего, а также погребальные украшения, такие как бронзовые браслеты, кольца и остатки ожерелья из камня, бронзы и слоновой кости.

Напомним, в Испании обнаружили пещеру-гробницу, в которой лежали тысячи скелетов людей и животных.

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