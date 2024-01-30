В Ирландии нашли тело ребенка в болоте: оказалось, что ему более 2000 лет (видео)

Археологи полицейской службы Северной Ирландии (PSNI) нашли в болоте хорошо сохранившееся тело старше 2000 лет. Открытие было сделано на торфянике на месте раскопок в Беллаге в октябре 2023 года.

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Сначала команда, проводившая раскопки, обнаружила кости левой голени и правой руки человека. Продолжая поиски, команда обнаружила больше костей, принадлежавших тому же человеку, пишет Newsweek.

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Учитывая состояние останков, невозможно сделать слишком много выводов о личности. Однако посмертный анализ, проведенный судебно-медицинским антропологом, установил, что человек, вероятно, был мужского пола и к моменту смерти ему было 13-17 лет.

Радиоуглеродная датировка установила время смерти между 2000-2500 годами назад, то есть примерно 500 лет до нашей эры.

Напомним, на Крите случайно обнаружили минойскую гробницу, которой 3400 лет.

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