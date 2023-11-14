В Исландии вулкан готовится к извержению: образуется ''магматический тоннель'' протяженностью 16 км (видео)

Власти Исландии объявили об эвакуации населения нескольких городов, расположенных неподалеку от вулкана Фаградальсфьятль. В настоящее время вывезено население города Гриндавик, поскольку извержение вулкана считается неизбежным.

Видео дня

Как сообщает theguardian.com, эксперты предупреждают, что магма уже двигается ближе к поверхности.

Метеорологическая служба Исландии (IMO) предупредила, что извержение может быть возможным в течение нескольких дней.

Читайте также: В результате извержения вулкана в Японии образовался новый остров (видео и фото)

Гриндавик – это небольшой рыболовный городок на южном полуострове Исландии с населением около 2800 человек. Оно находится в 5 километрах от геотермального курорта Голубая лагуна.

Сейчас в городе наблюдают огромные трещины в земле, уже достигшие улиц города. Из некоторых трещин вырывается горячий пар.

Сейсмическая активность на полуострове Рейкьянес начала наблюдаться еще 25 октября, тогда недалеко от Гриндавика за час произошло более 1000 землетрясений. В течение двух недель сейсмическая активность продолжалась, что указывало на то, что магма скапливается под землей.

Метеорологическая служба Исландии сообщила: "Есть признаки того, что значительное количество магмы движется в районе, который тянется к Гриндавику… 11 ноября данные IMO показали, что уже появился "магматический тоннель" примерно в 15 км с севера вниз до Гриндавика и моря. Извержение может произойти в любом месте этого тоннеля".

Ранее ученые нашли странный подводный вулкан, похожий на большой кекс.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!